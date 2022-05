BMW X1 - Continuano i collaudi dei prototipi

Leggi su quattroruote

(Di martedì 10 maggio 2022) Anche per la BMW X1 si avvicina il momento del cambio di generazione. La Casa di Monaco ha pubblicato alcune foto della sua Suv, confermando la strategia di elettrificazione della gamma: l'attenzione è infatti per la variante elettrica iX1 che affiancherà le endotermiche proponendosi come entry-level del mondo BMW a batteria. Elettrica da oltre 400 km di autonomia. La terza serie della X1 debutterà probabilmente già in estate, per arrivare poi nelle concessionarie entro la fine dell'anno. Basata sulla piattaforma evoluta Faar, potrà essere declinata sia nella variante a batteria a trazione integrale, con powertrain di quinta generazione, sia in quelle benzina e diesel (mild e plug-in hybrid), con motore endotermico trasversale e trazione anteriore o integrale. Per l'elettrica, la BMW ha già confermato una autonomia Wltp compresa tra 413 e 438 km, mentre i motori tradizionali dovrebbero ...