Blanco e Mahmood pronti per Eurovision Song Contest | “L’importante è divertirsi”

In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Blanco e Mahmood hanno fornito alcuni retroscena sulla loro esibizione all'Eurovision Song Contest 2022. Blanco e Mahmood all'Eurovision Song Contest L'attesa è finita, martedì 10 maggio su Rai1, andrà in onda Eurovision Song Contest 2022 direttamente da Torino. In gara per l'Italia, ci saranno Blanco e Mahmood grazie alla vittoria ottenuta al Festival di Sanremo 2022. Entrambe gli artisti intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni si sono detti carichi e onorati di gareggiare per la loro nazione. In merito al brano Brividi, i due cantanti hanno dovuto apportare delle modiche perché da regolamento ...

EurovisionF2 : ????x???? ???? Buongiorno agli amici italiani ! ?? #Eurovision @alvan_music @ahezmusic @Mahmood_Music #Blanco… - IlContiAndrea : Blanco in bianco e Mahmood in nero. Michelangelo presente con piano super moderno. Giochi di luce e fumo. Mahmood a… - Tg3web : Parte domani a Torino l'Eurovision Song Contest. Dopo il trionfo dei Maneskin un anno fa, l'Italia cerca la seconda… - AmiciSpecialiu1 : RT @vivilacosiah_: Questa settimana, possiamo annunciare che: L’Italia è una Repubblica democratica fondata su Brividi, di Mahmood e Blanc… - B1CID1DI4M4NT1 : RT @MahmoodItalia: TG1 - l'intervista a Mahmood e Blanco in occasione dell'Eurovision Song Contest #Eurovision -