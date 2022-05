Advertising

napolista : #Benitez: «Mi congratulo col mio amico #Pecchia, ha guidato con maestria un gruppo giovane» Sul suo sito ufficiale… -

Fabio Pecchia ha poi aggiunto nel corso della sua intervista: 'C’è un giocatore che non ho trattato benissimo: se potessi tornare indietro mi comporterei in maniera diversa Queste le sue parole: 'La c ...Vedremo, in questo momento è ancora presto per parlare di futuro. Il lavoro che attende i grigiorossi in estate, considerando i molti gioielli soltanto in prestito a Cremona, sarà particolarmente impe ...