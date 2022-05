Basket, playoff Serie A2 2021/2022: Verona in extremis con Mantova anche in gara-2, cronaca e tabellino (Di martedì 10 maggio 2022) Seconda vittoria al cardiopalma per Verona contro Mantova nei playoff di Serie A2 di Basket. gara-2 va ancora alla formazione scaligera, peraltro con un punteggio analogo a quello dell’esordio. Dal 68-64 di un paio di giorni fa si passa al 68-65 di stasera, frutto di una super rimonta nel finale davvero insperata. Può disperarsi la formazione lombarda, che adesso sposta tra le mura amiche la Serie per gara-3 e, se vinta, gara-4, tre match point invece per i veneti per approdare al prossimo turno. Il primo canestro è ospite con Cortese, quindi Johnson risponde a Potts ed è 5-5 con due grandi triple. Dopo la tripla di Grant per la parità a quota 15, in extremis Basso trova il canestro del 15-17 con cui si chiude il ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Seconda vittoria al cardiopalma percontroneidiA2 di-2 va ancora alla formazione scaligera, peraltro con un punteggio analogo a quello dell’esordio. Dal 68-64 di un paio di giorni fa si passa al 68-65 di stasera, frutto di una super rimonta nel finale davvero insperata. Può disperarsi la formazione lombarda, che adesso sposta tra le mura amiche laper-3 e, se vinta,-4, tre match point invece per i veneti per approdare al prossimo turno. Il primo canestro è ospite con Cortese, quindi Johnson risponde a Potts ed è 5-5 con due grandi triple. Dopo la tripla di Grant per la parità a quota 15, inBasso trova il canestro del 15-17 con cui si chiude il ...

