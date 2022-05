Advertising

sportli26181512 : Barcellona: un veterano pronto a salutare: La storia tra il Barcellona e Dani Alves potrebbe presto terminare. Il t… - zazoomblog : Barcellona: pronto il rinnovo per un veterano - #Barcellona: #pronto #rinnovo #veterano - sportli26181512 : Barcellona: pronto il rinnovo per un veterano: Sergi Roberto rinnoverà con il Barcellona. Il terzino spagnolo ha tr… - kcingnaR : @jeanpauldl1998 La caccia al colpevole la fa chi guarda sto sport in maniera superficiale. Ieri guardavo Barcellona… -

Calciomercato.com

Ilspagnolo sapeva di non essere al 100% della condizione e di aver bisogno di tempo per ...d'arresto che gli ha fatto saltare i primi appuntamenti sulla terra rossa (Montecarlo e). ...Anno 1987, lei è già undel Milan in cui sbarca Sacchi. Arrivano Van Basten e Gullit, ma ... Ricordo noi nel '94, avevamo un mese per preparare la finale col, e fu difficilissimo ... Barcellona: un veterano pronto a salutare Uno dei talenti più cristallini dell'intero panorama calcistico europeo è pronto al rinnovo record col suo club: clausola monstre in vista ...Sergi Roberto rinnoverà con il Barcellona. Il terzino spagnolo ha trovato l'accordo con il club e vestirà la maglia blaugrana per un'altra stagione. E' da considerarsi un veterano in quanto gioca con ...