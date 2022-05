Bandiere Blu 2022 nel Lazio, ecco quali sono le spiagge più belle: escluse Ponza e Ventotene (Di martedì 10 maggio 2022) La bella stagione si avvicina, quella delle lunghe passeggiate al mare, del tramonto sulla spiaggia, delle giornate lunghe e soleggiate. Quella dove ogni anno viene stilato un elenco con i Comuni che hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento che viene dato alle località e ai porti turistici incontaminati, sostenibili, tra acque pulite e piste ciclabili funzionali (ma non solo). E nel 2022 sono ben 210 i Comuni che sono entrati in questa lista privilegiata, che hanno ottenuto il ‘pass’ e possono vantare di essere Bandiera Blu. Nel Lazio, in totale, sono state selezionate 21 spiagge in 8 comuni premiati. Le spiagge più belle del Lazio in provincia di Latina Nel Lazio sono state ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 10 maggio 2022) La bella stagione si avvicina, quella delle lunghe passeggiate al mare, del tramonto sulla spiaggia, delle giornate lunghe e soleggiate. Quella dove ogni anno viene stilato un elenco con i Comuni che hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento che viene dato alle località e ai porti turistici incontaminati, sostenibili, tra acque pulite e piste ciclabili funzionali (ma non solo). E nelben 210 i Comuni cheentrati in questa lista privilegiata, che hanno ottenuto il ‘pass’ e posvantare di essere Bandiera Blu. Nel, in totale,state selezionate 21in 8 comuni premiati. Lepiùdelin provincia di Latina Nelstate ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Assegnate le Bandiere Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sos… - repubblica : Le Bandiere Blu di un'estate finalmente normale: ecco le 210 località balneari con il mare più pulito e i servizi m… - corrmezzogiorno : #Napoli Bandiere Blu, la Campania è seconda in Italia Il Cilento fa il pienone - ing_Baldrascani : RT @giuseppetrimarc: Mare pulito e spiagge accoglienti, in Sicilia 11 Bandiere blu: new entry per Furci Siculo (ME) - MontyGTweet : @Corriere Qualcuno crede ancora alle bandiere blu? Perché dovremmo crederci? Perché non vengono assegnate a fine luglio? -