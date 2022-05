Arresti e denunce | scoperta una banda di spacciatori che operava in più province Sequestrati 300 grammi di eroina

Advertising

CorriereUmbria : Umbria, furti nelle case: sgominate due bande. Otto arresti e undici denunciati: sono accusati di aver svaligiato d… - CasilinaNews : Ciociaria. Droga, furti, arresti e denunce ad Anagni, Ferentino e Piglio - infoitinterno : Anagni. Servizio straordinario di controllo del territorio a cura dei militari della locale Compagnia Carabinieri:… - CronacheCittadi : New post: Anagni. Servizio straordinario di controllo del territorio a cura dei militari della locale Compagnia Car… - zazoomblog : Arresti e denunce scoperta una banda di spacciatori che operava in più province. Sequestrati 300 grammi di coca -… -

FERMO - Con l'adozione di misure cautelari personali a carico di tre indagati, disposte dal Gip del Tribunale di Fermo su richiesta della Procura della Repubblica dello stesso Tribunale, si è conclusa ...A questo si aggiungono i servizi in borghese e quelli con i cani antidroga, che combinati hanno portato da gennaio a oggi a 5e trea piede libero. 'Piazzale XXV Aprile è uno dei ...Le ragazze, fatte arrivare dal Sudamerica via Spagna con la falsa promessa di un lavoro, venivano private del passaporto e costrette a prostituirsi in un appartamento in zona Bolognina dove erano cont ...Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno denunciato 32 persone accusate di avere percepito illegalmente il Reddito di cittadinanza per una presunta truffa allo Stato ...