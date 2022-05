Ultime Notizie – Covid oggi Vda, 27 contagi e zero morti: bollettino 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 27 i nuovi contagi da Covid in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 9 maggio. Non si registrano invece nuovi decessi. 66 i guariti. Gli attuali positivi sono 1.325 di cui 28 ricoverati in ospedale. Un paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. I decessi da inizio epidemia nella regione sono stati 533. I nuovi casi testati nelle Ultime 24 ore sono 48, i tamponi effettuati 126. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 27 i nuovidain Valle d’Aosta secondo ildi, 9. Non si registrano invece nuovi decessi. 66 i guariti. Gli attuali positivi sono 1.325 di cui 28 ricoverati in ospedale. Un paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. I decessi da inizio epidemia nella regione sono stati 533. I nuovi casi testati nelle24 ore sono 48, i tamponi effettuati 126. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

