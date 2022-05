Tennis | Internazionali | Nadal ' Io come vecchia auto | mi serve tempo'

(Di lunedì 9 maggio 2022) "Mi auguro di essere pronto a giocare ancora un po' meglio rispetto a Madrid" ROMA - "Il mio corpo èunamobile: richiede delper essere rimesso in moto. Ho quasi 36 anni, non ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP ROMA, CARLOS ALCARAZ ANNUNCIA FORFAIT AL TORNEO Lo spagnolo si ferma per un problema alla cavi… - sportface2016 : +++#IBI22, ufficiale: Carlos #Alcaraz salta gli Internazionali BNL d'Italia, non giocherà a Roma+++#Tennis - Luxgraph : Internazionali d'Italia, Sonego saluta subito il torneo: vince Shapovalov - sportface2016 : #IBI22: #Sonego subito fuori al primo turno, #Shapovalov la spunta al terzo set - zanghif03 : Nel giro di poche ore, 2 dei 4 semifinalisti della scorsa edizione degli Internazionali d'Italia eliminati al primo… -

"Devo continuare a migliorare - sottolinea Nadal, dieci volte campione deglid'... Sono felice per lui: tutti sanno quanta fiducia può avere in questo momento, e il livello diche ...Il salto di qualità è davvero arrivato: al netto dell'improvviso ritiro di Ashleigh Barty, Iga Swiatek merita totalmente di essere la numero 1 delfemminile, e aglid'Italia ...ROMA - Lorenzo Sonego è stato sconfitto al 1° turno degli Internazionali d'Italia in tre set dal canadese Denis Shapovalov. Alla Grand Stand Arena del Foro Italico finisce 7-6(5), 3-6, 6-3 dopo 3 ore ...L’azzurro ha adesso 135 punti in più di Felix Auger-Aliassime in nona posizione. L’altoatesino si trova adesso alla posizione numero 13, a 700 punti dal primo dei top-10 ovvero Casper Ruud. Due le pos ...