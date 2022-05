Serie A 2021/2022, oggi e un anno fa: le classifiche a confronto dopo 36 giornate (Di lunedì 9 maggio 2022) La Serie A al rush finale. Ultime due giornate prima dei verdetti definitivi. E fin qui ce ne sono pochi, solo le quattro qualificate in Champions League: Milan, Inter, Napoli, Juventus con le prime due a caccia dello Scudetto. Tutto da definire in zona europea e in zona salvezza. Sarà bagarre per gli ultimi due turni da non perdere per nessun motivo. Vola la Fiorentina che ha 20 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Crolla l’Atalanta che è appaiata con Roma e viola ma con 16 punti in meno rispetto al 2020-21. Classifica a confronto Milan 80 (+5) Inter 78 (-10) Napoli 73 (0) Juventus 69 (-3) Lazio 62 (-6) Fiorentina 59 (+20) Roma 59 (+1) Atalanta 59 (-16) Hellas Verona 52 (+9) Torino 47 (+11) Sassuolo 47 (-9) Udinese 44 (+4) Bologna 43 (+3) Empoli 37 Sampdoria 33 (-13) Spezia 33 (-2) Salernitana 30 Cagliari 29 (-7) Genoa 28 ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) LaA al rush finale. Ultime dueprima dei verdetti definitivi. E fin qui ce ne sono pochi, solo le quattro qualificate in Champions League: Milan, Inter, Napoli, Juventus con le prime due a caccia dello Scudetto. Tutto da definire in zona europea e in zona salvezza. Sarà bagarre per gli ultimi due turni da non perdere per nessun motivo. Vola la Fiorentina che ha 20 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Crolla l’Atalanta che è appaiata con Roma e viola ma con 16 punti in meno rispetto al 2020-21. Classifica aMilan 80 (+5) Inter 78 (-10) Napoli 73 (0) Juventus 69 (-3) Lazio 62 (-6) Fiorentina 59 (+20) Roma 59 (+1) Atalanta 59 (-16) Hellas Verona 52 (+9) Torino 47 (+11) Sassuolo 47 (-9) Udinese 44 (+4) Bologna 43 (+3) Empoli 37 Sampdoria 33 (-13) Spezia 33 (-2) Salernitana 30 Cagliari 29 (-7) Genoa 28 ...

