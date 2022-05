Russia cerca sbocco est per sue merci: ad aprile cresce del 56,6% export verso Cina (Di lunedì 9 maggio 2022) Mentre l'Europa e gli Stati uniti cercano di spingere sull'acceleratore delle sanzioni, la Russia cerca sbocco per le sue esportazioni verso est, in particolare verso la Cina. Così, ad aprile, l'export di Mosca verso Pechino ha raggiunto il suo record. Il valore delle importazioni dalla Russia per la Cina ha raggiunto gli 8,89 miliardi di dollari ad aprile, con un incremento su base annua del 56,6 per cento e su base mensile del 13,3 per cento, secondo calcoli del South China Morning Post basati sui dati ufficiali dell'Amministrazione generale delle dogane cinesi. Si ritiene, in particolare, che una quota importante di acquisti cinesi provengano dal settore degli ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 9 maggio 2022) Mentre l'Europa e gli Stati unitino di spingere sull'acceleratore delle sanzioni, laper le sue esportazioniest, in particolarela. Così, ad, l'di MoscaPechino ha raggiunto il suo record. Il valore delle importazioni dallaper laha raggiunto gli 8,89 miliardi di dollari ad, con un incremento su base annua del 56,6 per cento e su base mensile del 13,3 per cento, secondo calcoli del South China Morning Post basati sui dati ufficiali dell'Amministrazione generale delle dogane cinesi. Si ritiene, in particolare, che una quota importante di acquisti cinesi provengano dal settore degli ...

