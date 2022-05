Rimozione amianto (Di lunedì 9 maggio 2022) L’amianto non è certo un materiale che fa piacere avere in casa e tanto meno respirarlo, ma purtroppo esso può far parte della struttura immobiliare della nostra casa. non si contano le persone che, durante delle ristrutturazioni o rifacimenti di parti della propria abitazione, si sono ritrovati di fronte l’amianto. Riconoscerlo è piuttosto facile perché esso ha una fibra che è plastica, similare al vetro, ma ovviamente molto friabile. Il problema è che questo suo aspetto indica anche una forte usura da cui si sprigionano poi delle micro polveri che sono cancerogene. Non si deve mai respirare direttamente l’amianto e quando lo si tocca rimane una forte sensazione di bruciore sulle mani o sulle altre parti del corpo con cui è venuto a contatto. Questo perché la pelle si irrita e le tossine che possiede sono molto intossicanti. Cosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022) L’non è certo un materiale che fa piacere avere in casa e tanto meno respirarlo, ma purtroppo esso può far parte della struttura immobiliare della nostra casa. non si contano le persone che, durante delle ristrutturazioni o rifacimenti di parti della propria abitazione, si sono ritrovati di fronte l’. Riconoscerlo è piuttosto facile perché esso ha una fibra che è plastica, similare al vetro, ma ovviamente molto friabile. Il problema è che questo suo aspetto indica anche una forte usura da cui si sprigionano poi delle micro polveri che sono cancerogene. Non si deve mai respirare direttamente l’e quando lo si tocca rimane una forte sensazione di bruciore sulle mani o sulle altre parti del corpo con cui è venuto a contatto. Questo perché la pelle si irrita e le tossine che possiede sono molto intossicanti. Cosa ...

Advertising

rafgri70 : RT @comunebra: Dal Comune di Bra contributi per la rimozione dell’amianto. Domande entro fine anno. - comunebra : Dal Comune di Bra contributi per la rimozione dell’amianto. Domande entro fine anno. - comuni2030 : #Lecce. Effettuata la rimozione di 1,940 tonnellate di amianto poste a copertura di un fabbricato realizzato negli… - IntecoSrl : i lavori per la rimozione dei tubi in cemento #amianto procede a ritmo serrato. #bonificaamianto #tubi #acqua… - IntecoSrl : #rimozione dei tubi in cemento amianto. Durante i lavori di rifacimento di un ponte si è reso necessario la loro b… -