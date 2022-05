Ramo caduto nel giardino dell’asilo, Tatini (Crescere Insieme): “Dove sono le verifiche preventive delle alberature?” (Di lunedì 9 maggio 2022) Fiumicino – “Cade un grosso Ramo nel giardino di una scuola per l’infanzia e dobbiamo ritenerci fortunati che in quel momento non erano presenti i bambini: quanto accaduto qualche giorno fa all’asilo ‘Isola dei Tesori’ in via Coni Zugna (leggi qui) ha turbato e creato disagi alle famiglie, con la conseguente chiusura odierna della scuola ”. A parlare è Vanessa Tatini della lista civica Crescere Insieme. “Un episodio che non dovrebbe mai accadere in una scuola – spiega Tatini. E quello che ci chiediamo è: possibile che non venga effettuata una preventiva verifica delle alberature? Inoltre, da quanto apprendiamo, la chiusura si è resa necessaria perché sabato è stato effettuato l’intervento di rimozione di tale Ramo, ma ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 9 maggio 2022) Fiumicino – “Cade un grossoneldi una scuola per l’infanzia e dobbiamo ritenerci fortunati che in quel momento non erano presenti i bambini: quanto acqualche giorno fa all’asilo ‘Isola dei Tesori’ in via Coni Zugna (leggi qui) ha turbato e creato disagi alle famiglie, con la conseguente chiusura odierna della scuola ”. A parlare è Vanessadella lista civica. “Un episodio che non dovrebbe mai accadere in una scuola – spiega. E quello che ci chiediamo è: possibile che non venga effettuata una preventiva verifica? Inoltre, da quanto apprendiamo, la chiusura si è resa necessaria perché sabato è stato effettuato l’intervento di rimozione di tale, ma ...

