POS obbligatorio per chi: elenco categorie obbligate ad avere il terminale

Un nostro lettore ci ha chiesto se possiamo chiarire per chi sarà obbligatorio il POS a partire dal 30 giugno 2022. Questa domanda sottende la possibilità che ci possano essere alcune categorie professionali che resteranno esentate dall'obbligo del POS anche dopo l'introduzione della doppia multa. In realtà, e questo lo diciamo chiaramente anche chi ci ha posto direttamente l'interrogativo, questo approccio basato sulla distinzione tra categorie per cui il POS sarà obbligatorio e categorie che ne saranno esenti, con la decisione del governo di anticipare l'obbligatorietà (e le sanzioni) a partire dal 30 giugno 2022 e non più dal primo gennaio 2023, è del tutto superato. Il principio cardine su cui si basa il provvedimento è che il POS è obbligatorio di norma salvo alcuni casi ...

