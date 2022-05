Panicucci e d’Urso, le loro differenze sul lavoro: parla una loro opinionista (Di lunedì 9 maggio 2022) Pomeriggio 5 e Mattino 5 non condividono soltanto lo studio, ma anche alcuni opinionisti/analisti e tra questi c’è Arianna David. La vincitrice di Miss Italia in un’intervista rilasciata a Vero ha raccontato com’è lavorare con Federica Panicucci e Barbara d’Urso e quali sono le differenze tra le due conduttrici. “Non ho preferenze, ma sono sono molto diverse. Diciamo che Barbara d’Urso è un po’ più casereccia di Federica. La Panicucci e la d’Urso sono entrambe due grandi professioniste e comunque io ho un carattere molto plasmabile, e non ho il minimo problema a lavorare con entrambe. Sono molto legata anche a Barbara per un motivo particolare. Lei ha fatto inginocchiare mio marito a Domenica Live, dove mi chiese di sposarlo”. Arianna ha poi parlato della sua ... Leggi su biccy (Di lunedì 9 maggio 2022) Pomeriggio 5 e Mattino 5 non condividono soltanto lo studio, ma anche alcuni opinionisti/analisti e tra questi c’è Arianna David. La vincitrice di Miss Italia in un’intervista rilasciata a Vero ha raccontato com’è lavorare con Federicae Barbarae quali sono letra le due conduttrici. “Non ho preferenze, ma sono sono molto diverse. Diciamo che Barbaraè un po’ più casereccia di Federica. Lae lasono entrambe due grandi professioniste e comunque io ho un carattere molto plasmabile, e non ho il minimo problema a lavorare con entrambe. Sono molto legata anche a Barbara per un motivo particolare. Lei ha fatto inginocchiare mio marito a Domenica Live, dove mi chiese di sposarlo”. Arianna ha poito della sua ...

