(Di lunedì 9 maggio 2022) Il 9 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il giorno precedente su Facebook, in cui si legge: «di, èarrea casa sua e accusato di molteplici conteggi di frode da agenti federali.!! Èarreed è in attesa di processo su cauzione. Ciò arriva dopo che sono stati rilasciati migliaia di documenti classificati di, che mostrano i veri rischi del “vaccino” sperimentale». Il testo è accompagnato dallo screenshot di un articolo in lingua inglese, intitolato: “di...

Advertising

necessaryrain : RT @hystrionico1984: Rady Johnson, vicepresidente esecutivo di Pfizer, è stato arrestato a casa sua dopo che sono stati rilasciati migliaia… - maretegge : RT @ATHOMICAAQUILA1: ARRESTATO IL VICEPRESIDENTE DELLA PFIZER Rady Johnson, il vicepresidente esecutivo di Pfizer, è stato arrestato a cas… - paoloferrarelli : RT @ATHOMICAAQUILA1: ARRESTATO IL VICEPRESIDENTE DELLA PFIZER Rady Johnson, il vicepresidente esecutivo di Pfizer, è stato arrestato a cas… - roby73fox : RT @ATHOMICAAQUILA1: ARRESTATO IL VICEPRESIDENTE DELLA PFIZER Rady Johnson, il vicepresidente esecutivo di Pfizer, è stato arrestato a cas… - yajamer : RT @MariaDellaMoni6: 8 maggio 2022 VICEPRESIDENTE DI PFIZER È STATO ARRESTATO DOPO CHE HA RILASCIATO DOCUMENTI RISERVATI <<Rady Johnson,… -

Facta

... eleggerà i membri del Comitatoe, fra questi, su designazione del Presidente, nominerà i ...CR Biella Giovanni Fosti - presidente Fondazione Cariplo Maurizio Irrera -...... eleggerà i membri del Comitatoe, fra questi, su designazione del Presidente, nominerà i ...CR Biella Giovanni Fosti - presidente Fondazione Cariplo Maurizio Irrera -... No, il vicepresidente esecutivo di Pfizer Rady Johnson non è stato arrestato Linea dura del PGA Tour che nega ai suoi membri il via libera per giocare il primo torneo della LIV Golf Invitational Series, organizzato dalla Superlega araba e in programma dal 9 all'11 giugno a Lon ...Ricordando una previsione fatta nel 2016 su quello che servisse per il vero fotorealismo con i visori VR, Raja Koduri di Intel spiega come quell'obiettivo sia sempre più vicino grazie al contributo de ...