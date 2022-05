“L’Ue non può reggere stop al gas russo”: l’avvertimento di Olli Rehn (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag – “L’Ue non può reggere uno stop al gas russo“: a lanciare l’avvertimento è Olli Rehn, governatore della banca centrale finlandese. L’Ue come è noto intende approvare l’embargo sul petrolio e il prossimo passo riguarderà il gas. Tuttavia, riguardo la possibilità che l’economia europea sia in grado di reggere il contraccolpo, secondo Rehn, “è importante adottare sanzioni limitando il più possibile il costo per i cittadini ed è per questo che la Commissione ha proposto un embargo graduale“. Rehn: “L’Ue non può reggere stop al gas russo” In ogni caso, ammette Rehn, già commissario Ue per l’Economia e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag – “non puòunoal gas“: a lanciare, governatore della banca centrale finlandese.come è noto intende approvare l’embargo sul petrolio e il prossimo passo riguarderà il gas. Tuttavia, riguardo la possibilità che l’economia europea sia in grado diil contraccolpo, secondo, “è importante adottare sanzioni limitando il più possibile il costo per i cittadini ed è per questo che la Commissione ha proposto un embargo graduale“.: “non puòal gas” In ogni caso, ammette, già commissario Ue per l’Economia e ...

Advertising

fattoquotidiano : De Benedetti: “L’Ue non ha interesse a seguire Biden nella guerra a Putin. Non è una crociata, la democrazia non si… - pietroraffa : In Italia l’81% delle donne cucina e fa lavori domestici quotidianamente, contro il 20% appena degli uomini: una di… - borghi_claudio : @MrPaceco @_marcomontanari Queste cose vengono da un solo posto ovvero l'UE e il PD da quando ha perso contro Berlu… - zuler01 : @carlo1493 @lauraboldrini Italia fa parte della NATO come fa parte dell' ONU come della UE. Non è che domani mattin… - maxghostsamurai : RT @boni_castellane: Ma la Gran Bretagna che manda armi perché vuole far entrare l'Ucraina nella UE non desta qualche sospetto...? -