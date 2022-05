LIVE – Sonego-Shapovalov 7-6 2-2, primo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 9 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Shapovalov, sfida valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Il piemontese punta sul supporto del pubblico di casa per ritrovare le sensazioni della passata edizione, quando si arrese solamente in semifinale al cospetto del numero uno del mondo Novak Djokovic. L’azzurro è arrivato al Foro Italico dopo il deludente primo turno di Madrid. Sia a Montecarlo sia a Barcellona, però, ha dimostrato un discreto LIVEllo di forma dopo un periodo di grande appannamento. Sarà partita alla pari contro l’estroso canadese, testa di serie numero tredici del torneo. Tra i due non ci sono precedenti da registrare. Sarà molto interessante vedere ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Ile latestuale di, sfida valida per ildegli. Il piemontese punta sul supporto del pubblico di casa per ritrovare le sensazioni della passata edizione, quando si arrese solamente in semifinale al cospetto del numero uno del mondo Novak Djokovic. L’azzurro è arrivato al Foro Italico dopo il deludentedi Madrid. Sia a Montecarlo sia a Barcellona, però, ha dimostrato un discretollo di forma dopo un periodo di grande appannamento. Sarà partita alla pari contro l’estroso canadese, testa di serie numero tredici del torneo. Tra i due non ci sono precedenti da registrare. Sarà molto interessante vedere ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sonego-Shapovalov 6-7, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il canadese vince il primo set al tiebreak. Si ricomincia - OggiSportNotiz2 : #IBI2022: #Shapovalov avanti di un set contro #Sonego - News24_it : LIVE dal Foro Italico: ora Sonego-Shapovalov e Trevisan-Zhang. Si ritira la Osaka - La Gazzetta dello Sport - infoitsport : Sonego-Shapovalov, diretta live ATP Roma 2022, orario tv e risultato 1° turno - Meteo - infoitsport : Internazionali Roma, i risultati: Cobolli out, Sonego-Shapovalov in diretta live -