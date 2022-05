Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, visite in Paideia per Pedro - shooto25 : @dieffe55 @PBerizzi @lazio_e Si lo è senza dubbio, a lui interessa essenzialmente che la gente risponda, non import… - ParliamoDiNews : `Chiese Aperte`, visite con l`Archeoclub del Lazio - Il Caffe #chiese #aperte #visite #larcheoclub #lazio #caffe - sunrisesrose : @RosaMar95027825 Vero, nel Lazio di Zingaretti e D'Amato che si danno tante arie da quasi un anno nn si può prenota… - bista92 : RT @diarioromano: La #sanità del Lazio resta zavorrata dalle liste d’attesa. E i posti letto scarseggiano Esami e visite specialistiche pre… -

...speciali ed eventi dedicato a loro. LA CITTÀ IN TUTTI I SENSI - DISABILITÀ in ... ENERGIA! in collaborazione con GBC (Green Building Council) Italia e ChapterParticolare attenzione è stata ...Croce, che si svolge da 17 anni nella capitale del Parco Nazionale d'Abruzzo,e Molise. ... Palazzo Sipari, gestito dalla Fondazione Erminio e Zel Sipari; il centrodel Pnalm; la mostra ...Questo il pensiero del presidente di Anci Lazio Riccardo Varone, in visita questa mattina presso il cimitero monumentale di Torrita Tiberina dove ha partecipato alla cerimonia in ricordo dell’ex ...Lunedì prossimo si giocherà Juve-Lazio. Innegabile il bisogno spasmodico del club biancoceleste di acquistare punti, dopo una stagione non propriamente brillante. In proposito ...