Ladispoli | sciopero delle farmacie comunali | servizio garantito in via Bari 72

(Di lunedì 9 maggio 2022)– Flavia Servizi rende noto che in occasione dellonazionale degli addetti alleprevisto per lunedì 9 maggio, ildi vendita farmaci sarà ugualmenteper l'intera giornata dalla farmacia numero 3 di vianumero 72. Sempre per lunedì 9 maggio iltamponi presso la farmacia 2 di viale Europa non èanche per chi avesse già prenotato.

Sciopero farmacie, a Ladispoli aperta la numero 3 di via Bari Tamponi non garantiti presso la Farmacia 2 di viale Europa neanche per chi ha prenotato Flavia Servizi rende noto che in occasione dello sciopero nazionale degli addetti alle farmacie comunali previsto per lunedì 9 maggio, il servizio di vendita farmaci sarà ugualmente garantito per l'intera giornata dalla farmacia numero 3 di via Bari