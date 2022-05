(Di lunedì 9 maggio 2022) Stefano Colombo, vicepresidente Regione 1 di Artsana, sottolinea come sia importante, per il futuro dei nostri figli, avere a cuore le tematiche legate all'ambiente. 9 maggio 2022

Advertising

fisco24_info : Colombo (Artsana): “La sostenibilità è un pilastro della genitorialità”: (Adnkronos) - Stefano Colombo, vicepreside… - supermik14 : RT @INWIT_Official: #StakeholderForum #INWIT ???'#People: pilastro sostenibilità. Puntiamo a favorire coinvolgimento, benessere, sicurezz… - INWIT_Official : #StakeholderForum #INWIT ???'#People: pilastro sostenibilità. Puntiamo a favorire coinvolgimento, benessere, sicu… - 4cLegal : #4cLegalEventi | “La giustizia è un pilastro della nostra democrazia da rinsaldare continuamente all’insegna dell’i… -

ilmessaggero.it

Stefano Colombo, vicepresidente Regione 1 di Artsana, sottolinea come sia importante, per il futuro dei nostri figli, avere a cuore le tematiche legate all'ambiente. 9 maggio 2022... per far ripartire questo importantedella nostra economia che è il turismo' dichiara il ... Finlandia, Norvegia e Danimarca) e le parole chiave sono, inclusione, diversità e ... Colombo (Artsana): “La sostenibilità è un pilastro della genitorialità”