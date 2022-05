La notte in un albergo finisce nel peggiore dei modi | ucciso il portiere Era ad un passo dalla pensione

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ildidi undi Alessandria è statoed in un primo momento si è sospettato che il movente sia una rapina finita male. I carabinieri sono stati allertati da un passante che dalle vetrate ha visto l'uomo, Alberto Faravelli, riverso in una pozza di sangue nella hall del quattro stelle, vicino alla stazione della città piemontese. La porta dell'hotel è stata forzata: i carabinieri hanno sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso di identificare il sospettato. La vittima abitava in provincia di Alessandria e aveva 69 anni e stava per andare in. L'omicidio sarebbe stato compiuto con un'arma contundente e l'uomo è stato colpito alla testa. È un italiano di 46 anni l'uomo fermato dai carabinieri di Alessandria perché ...