Isola dei Famosi, Nicolas ‘impietoso’ su Edoardo: «Sei un poveraccio! Io sono un uomo ricco dentro, tu un ragazzino pieno di complessi» – Video (Di lunedì 9 maggio 2022) Nicolas Vaporidis - Isola 16 C’era una volta l’armonia, all’Isola dei Famosi 2022, tra gli ex membri dei cucaracha. Nelle scorse ore si è però spezzato qualcosa, visto che Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, da diverse settimane uniti per far fronte agli ex tiburon, si sono resi protagonisti di una discussione dove non si sono risparmiati offese a vicenda. La tensione si è accesa in seguito ad un pesce pescato da Guendalina, non particolarmente gradito a Nicolas. A quel punto, Edoardo si è scagliato contro l’attore: “Se Guendalina prende un pesce, il pesce è malato. Se Guendalina pesca un pesce, ti rode il c*lo perché vuoi soltanto essere te quello che pesca. (…) Ti rode il c*lo quando gli altri pescano“. Parole ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 9 maggio 2022)Vaporidis -16 C’era una volta l’armonia, all’dei2022, tra gli ex membri dei cucaracha. Nelle scorse ore si è però spezzato qualcosa, visto cheTavassi eVaporidis, da diverse settimane uniti per far fronte agli ex tiburon, siresi protagonisti di una discussione dove non sirisparmiati offese a vicenda. La tensione si è accesa in seguito ad un pesce pescato da Guendalina, non particolarmente gradito a. A quel punto,si è scagliato contro l’attore: “Se Guendalina prende un pesce, il pesce è malato. Se Guendalina pesca un pesce, ti rode il c*lo perché vuoi soltanto essere te quello che pesca. (…) Ti rode il c*lo quando gli altri pescano“. Parole ...

Advertising

CristinaMalcan1 : @lunaner31874974 @brokendolls_ Scusami, perché si chiama isola dei famosi? Ovvio che guardiamo anche ciò sono, noi pubblico. - GuidaTVPlus : 09-05-2022 21:45 #Canale5 L' isola dei famosi p. t. #Realityshow #Intrattenimento #StaseraInTV - zazoomblog : “L’Isola dei Famosi” Alessandro scopre il segreto della madre Carmen Di Pietro - #“L’Isola #Famosi” #Alessandro… - ully37834952 : #nicolas e' nel mirino non per quello che dice o per quello che fa e' l'unico dei naufraghi 'singoli' con 6 telev… - ISOLA2K22 : Il primo che ha parlato male di Guendalina con gli altri dicendo sto con voi è Nicholas. E lui che ha tradito la fi… -