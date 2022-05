Insulti a Zenga | Elena Di Cioccio finisce sotto processo

Advertising

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", Elena ...Finisce davanti al giudice la lite tra Waltere l'attrice e conduttrice Elena Di Cioccio. L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale, poi tecnico in Italia e all'estero, aveva citato l'ex Iena per diffamazione dopo un post durissimo del 29 ...E ancora sempre sulla pagina seguita da 26mila persone: ' Fai schifo come uomo e come padre. Dopo aver visto in tv l'incontro tra Walter Zenga e suo figlio Andrea, in quel momento rinchiuso nella casa ...Secondo il pm Maria Cardellicchio, la conduttrice ha offeso la reputazione dell’ex portiere, definito anche 'inutile' e 'padre dall’ego ipertrofico' L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale, poi tec ...