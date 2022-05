Ida e Riccardo: il pubblico di Uomini e Donne è stufo, coppia indigesta (Di lunedì 9 maggio 2022) Nell’ultimo mese e mezzo il pubblico di Uomini e Donne ha visto un piccolo pezzetto di sogno realizzarsi: meno spazio a Gemma Galgani, di cui si parla sempre meno in puntata. Il problema è che il posto di Gemma è stato preso da Ida Platano e Riccardo Guarnieri e il pubblico del programma di Canale 5 inizia a esserne più che stufo. Mancano ormai una ventina di giorni alla fine di questa edizione del programma e forse, solo nelle prossime puntate ( stando alle ultime anticipazioni) vedremo i due smetterla di essere protagonisti dello stesso spazio. Persino Maria de Filippi oggi è sembrata stufa delle scaramucce di Riccardo e del fatto che il tarantino faccia finta di non capire che Ida prova ancora qualcosa per lui. Tina Cipollari è una delle poche in quello studio, a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 9 maggio 2022) Nell’ultimo mese e mezzo ildiha visto un piccolo pezzetto di sogno realizzarsi: meno spazio a Gemma Galgani, di cui si parla sempre meno in puntata. Il problema è che il posto di Gemma è stato preso da Ida Platano eGuarnieri e ildel programma di Canale 5 inizia a esserne più che. Mancano ormai una ventina di giorni alla fine di questa edizione del programma e forse, solo nelle prossime puntate ( stando alle ultime anticipazioni) vedremo i due smetterla di essere protagonisti dello stesso spazio. Persino Maria de Filippi oggi è sembrata stufa delle scaramucce die del fatto che il tarantino faccia finta di non capire che Ida prova ancora qualcosa per lui. Tina Cipollari è una delle poche in quello studio, a ...

