GP Miami 2022, Binotto: “Non sono soddisfatto: si prova sempre a vincere” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Non sono soddisfatto, si prova sempre a vincere. La delusione è vedere che la Red Bull nelle ultime due gare è più veloce di un paio di decimi al giro. Bisogna sviluppare e lavorare, hanno speso molto e la mia speranza è che abbiano meno soldi noi. Speriamo di recuperare il gap in Spagna. Dopo cinque gare comunque siamo in testa ai due Mondiali. Ci sono ancora tante gare e c’è voglia di fare. I due piloti hanno lavorato molto bene, è la coppia migliore della pit-lane”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Mattia Binotto, team principal della Ferrari, dopo il Gran Premio di Miami di Formula 1 vinto da Verstappen. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) “Non, si. La delusione è vedere che la Red Bull nelle ultime due gare è più veloce di un paio di decimi al giro. Bisogna sviluppare e lavorare, hanno speso molto e la mia speranza è che abbiano meno soldi noi. Speriamo di recuperare il gap in Spagna. Dopo cinque gare comunque siamo in testa ai due Mondiali. Ciancora tante gare e c’è voglia di fare. I due piloti hanno lavorato molto bene, è la coppia migliore della pit-lane”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Mattia, team principal della Ferrari, dopo il Gran Premio didi Formula 1 vinto da Verstappen. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - SkySportF1 : F1, la Ferrari dopo le qualifiche a Miami: Leclerc stellare, ma bravo Sainz a riscattarsi #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCE A MIAMI ? MA LECLERC CI HA PROVATO I RISULTATI ? - alex_crupi : Red Bull in versione schiacciasassi in gara ma i problemi di affidabilità non sono ancora risolti!… - turbofr : GP F1 Miami 2022 : encore Verstappen ! ? -