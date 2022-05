Fiorentina batte la Roma (2-0) e sogna l’Europa. Grande partita di Gonzalez e Ikonè. (Di lunedì 9 maggio 2022) Rialza la testa, la Fiorentina. Mette sottola Roma con una partenza a razzo, e sopratutto grazie alla spinta decisiva dei due esterni: in particolare di Nico Gonzalez che ottiene il rigore che lui stesson trasforma dopo appena 5', compresa valutazione dell'arbitro Guida al monitore dopo consultazione del Var. Ma anche Ikonè si dimostra ala determinante per far volare la squadra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 9 maggio 2022) Rialza la testa, la. Mette sottolacon una partenza a razzo, e sopratutto grazie alla spinta decisiva dei due esterni: in particolare di Nicoche ottiene il rigore che lui stesson trasforma dopo appena 5', compresa valutazione dell'arbitro Guida al monitore dopo consultazione del Var. Ma anchesi dimostra ala determinante per far volare la squadra L'articolo proviene da Firenze Post.

