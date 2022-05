Ferrari SF90 Stradale - Uno strano prototipo a Maranello

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 9 maggio 2022)e Assetto Fiorano, coupé e spider: sono queste le versioni dellache conosciamo, ma lasembra non aver resistito alla tentazione di fare qualcosa di ancora più estremo per i suoi insaziabili clienti. Quelle che vi mostriamo sono le prime foto spia di unche potrebbe essere identificato come la "versione speciale" del progetto F173, con una logica analoga a quella seguita da modelli come la 488 Pista o la 812 Competizione. Almeno quattro muletti in circolazione. La vettura lascia già leggere chiaramente alcuni interventi aerodinamici piuttosto significativi, come lo splitter anteriore modificato, il paraurti rivisto in alcuni dettagli e, sul cofano, un rigonfiamento centrale che potrebbe celare una diversa canalizzazione aerodinamica. In coda, lo spoiler è quello standard della ...