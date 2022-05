Federica Nargi: saltano le nozze con il compagno Alessandro Matri? L’ex velina rivela tutta la verità (Di lunedì 9 maggio 2022) Federica Nargi, amata ex velina di Striscia la Notizia, è ritornata in tv nell’ultima stagione televisiva, grazie alla sua partecipazione a Tale e Quale Show. La showgirl, a parte la carriera televisiva, ha anche una vita privata molto soddisfacente. Federica Nargi, infatti, è legata da molti anni alL’ex calciatore Alessandro Matri. I due sono anche genitori di due bellissime bambine: Sofia e Beatrice, rispettivamente di 5 e 3 anni. Secondo alcune indiscrezioni i due dovevano convolare a nozze a giugno. Il lieto evento, però, sarebbe improvvisamente saltato. Federica Nargi ha deciso di fare chiarezza, di recente, proprio sul presunto Matrimonio con L’ex ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022), amata exdi Striscia la Notizia, è ritornata in tv nell’ultima stagione televisiva, grazie alla sua partecipazione a Tale e Quale Show. La showgirl, a parte la carriera televisiva, ha anche una vita privata molto soddisfacente., infatti, è legata da molti anni alcalciatore. I due sono anche genitori di due bellissime bambine: Sofia e Beatrice, rispettivamente di 5 e 3 anni. Secondo alcune indiscrezioni i due dovevano convolare aa giugno. Il lieto evento, però, sarebbe improvvisamente saltato.ha deciso di fare chiarezza, di recente, proprio sul presuntomonio con...

