F1 GP Miami 2022, Horner risponde a Binotto: “Red Bull più veloce di due decimi? Non ne sono sicuro” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Noi più veloci di due decimi rispetto alla Ferrari? Non ne sono sicuro, siamo molto in equilibrio e la situazione cambia di circuito in circuito”. Queste le parole di Christian Horner ai microfoni di Sky Sport dopo il GP di Miami 2022, quinto appuntamento del mondiale F1. Il team principal della Red Bull ha risposto all’osservazione di Mattia Binotto, il quale aveva sostenuto che la Ferrari pagasse in velocità circa due decimi rispetto ai rivali. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) “Noi più veloci di duerispetto alla Ferrari? Non ne, siamo molto in equilibrio e la situazione cambia di circuito in circuito”. Queste le parole di Christianai microfoni di Sky Sport dopo il GP di, quinto appuntamento del mondiale F1. Il team principal della Redha risposto all’osservazione di Mattia, il quale aveva sostenuto che la Ferrari pagasse in velocità circa duerispetto ai rivali. SportFace.

