F1 | Ferrari e il problema della velocità di punta Per la conformazione della macchina | non è facile risolverlo

(Di lunedì 9 maggio 2022) Laè uscita sconfitta dal GP di Miami, quinto round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciatoFlorida è stata la Red Bull dell’olandese Max Verstappen a trionfare, mentre il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz si sono dovuti accontentare del secondo e terzo posto dopo che nelle qualifiche avevano occupato l’intera prima fila. C’è da dire che nel computo del risultato finale del time-attack l’errore di Verstappen nell’ultimo tentativoQ3 ha inciso. Ci si interroga sui motivi di questo risultato e tra questi l’aspettodiè tra quelli critici per la Rossa. Ormai è un fatto abbastanza noto: la Red Bull, grazie alla sua maggior efficienza aerodinamica, riesce a sfruttare meglio le ...

Advertising

chopmount : RT @F1Daviderusso: La #Ferrari F1-75 di Carlos Sainz ha avuto un problema con l'erogazione dell'acqua nel #MiamiGP Carlos si è fatto una… - TroppoFelice : RT @F1Daviderusso: La #Ferrari F1-75 di Carlos Sainz ha avuto un problema con l'erogazione dell'acqua nel #MiamiGP Carlos si è fatto una… - AlessioDiLuzio : RT @F1Daviderusso: La #Ferrari F1-75 di Carlos Sainz ha avuto un problema con l'erogazione dell'acqua nel #MiamiGP Carlos si è fatto una… - MARCO196913 : RT @F1Daviderusso: La #Ferrari F1-75 di Carlos Sainz ha avuto un problema con l'erogazione dell'acqua nel #MiamiGP Carlos si è fatto una… - quellaconlam : RT @F1Daviderusso: La #Ferrari F1-75 di Carlos Sainz ha avuto un problema con l'erogazione dell'acqua nel #MiamiGP Carlos si è fatto una… -

Così quando lo stesso Enzoandò per carezzarlo in realtà il Beppe aveva già capito che il ... lenta e recalcitrante, ma è stato considerato unsuo. E tale effettivamente era. Insomma, ...Il secondo ACI Racing Weekend si apre all'Autodromo Enzo e Dinodi Imola, sotto un cielo cupo e una fitta pioggia. Le prime libere del Venerdì, scattate ...ai fini della risoluzione del,...Ferrari a caccia di una reazione nel prossimo GP di Spagna, quinto appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1. Al termine del Gran Premio di Miami andato in scena ieri sera, Mara Sangiorgio ha ...Le comunicazioni radio e il momento di uscita della Safety Car sembrano assolvere il team rosso da qualsiasi responsabilità ...