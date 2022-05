Elezioni Libano: Hezbollah potrebbe conquistare il potere? (Di lunedì 9 maggio 2022) Si avvicina il giorno delle Elezioni il Libano, che si terranno il 15 maggio. Queste Elezioni sono molto importanti in quanto giungono in un momento in cui il paese sta attraversando una delle più gravi crisi economiche e politiche. Si avvicina il giorno delle Elezioni in Libano Il 15 maggio si terranno le Elezioni in Leggi su periodicodaily (Di lunedì 9 maggio 2022) Si avvicina il giorno delleil, che si terranno il 15 maggio. Questesono molto importanti in quanto giungono in un momento in cui il paese sta attraversando una delle più gravi crisi economiche e politiche. Si avvicina il giorno delleinIl 15 maggio si terranno lein

Advertising

Billa42_ : Elezioni Libano: Hezbollah potrebbe conquistare il potere? - Accadde_Oggi : 1976 - In Libano si tengono le elezioni presidenziali di quell'anno, che vedono la vittoria di Elias Sarkis #AccaddeOggi - ParliamoDiNews : IL VIDEO. Elezioni in Libano, appello sindaco di Tiro: andate a votare - il Dolomiti #video #elezioni #libano… - ParliamoDiNews : Elezioni in Libano, appello sindaco di Tiro: andate a votare #Europeidicalcio #Olimpiadi #VarianteOmicron… - direpuntoit : 'I giovani sono il pilastro per la #pace'. Ne è convito il Generale Massimiliano Stecca, alla guida del sector West… -