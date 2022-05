Doha Zaghi, chi è la candidata di Azione a Como con un passato da mistress? (Di lunedì 9 maggio 2022) Doha Zaghi è stata inserita nella lista di Agenda Como 2030 che sostiene il candidato per le prossime elezioni. Tuttavia, la sua candidatura ha suscitato diverse polemiche. Doha Zaghi, chi è la candidata di Azione a Como Doha Zaghi è imprenditrice digitale e performer di 31 anni. Inserita inizialmente nella lista di Agenda Como 2030, la squadra composta da Italia Viva, Azione, +Europa e Volt, che sostiene la candidata del centrosinistra Barbara Minghetti a Como alle elezioni del 12 giugno. Tuttavia Carlo Calenda fa dietrofront e scrive su Twitter: “Ragazzi, scherzi a parte, come ovvio non conoscevo i trascorsi della signora in questione. Se si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 9 maggio 2022)è stata inserita nella lista di Agenda2030 che sostiene il candidato per le prossime elezioni. Tuttavia, la sua candidatura ha suscitato diverse polemiche., chi è ladiè imprenditrice digitale e performer di 31 anni. Inserita inizialmente nella lista di Agenda2030, la squadra composta da Italia Viva,, +Europa e Volt, che sostiene ladel centrosinistra Barbara Minghetti aalle elezioni del 12 giugno. Tuttavia Carlo Calenda fa dietrofront e scrive su Twitter: “Ragazzi, scherzi a parte, come ovvio non conoscevo i trascorsi della signora in questione. Se si ...

