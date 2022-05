Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi pronti a commentare l’ESC: sorrisi ed emozione a Oggi è un altro giorno (Di lunedì 9 maggio 2022) Cresce l’attesa per l’avvio dell’Eurovision Song Contest 2022 e anche Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio non stanno più nella pelle. I due commentatori della kermesse canora, che prenderà il via domani sera da Torino, intervengono in video-collegamento a Oggi è un altro giorno tra sorrisi ed emozioni. E spifferano qualche piccole anticipazione su alcune canzoni in gara: i preferiti di Malgioglio oltre a Mahmood e Blanco. Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi pronti a commentare l’ESC 2022 Per il secondo anno consecutivo saranno Cristiano Malgioglio e Gabriele ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Cresce l’attesa per l’avvio dell’Eurovision Song Contest 2022 e anchenon stanno più nella pelle. I due commentatori della kermesse canora, che prenderà il via domani sera da Torino, intervengono in video-collegamento aè untraed emozioni. E spifferano qualche piccole anticipazione su alcune canzoni in gara: i preferiti dioltre a Mahmood e Blanco.2022 Per il secondo anno consecutivo saranno...

