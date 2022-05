Claudio Ciampa | un direttore “al servizio” dei giovani

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 9 maggio 2022) Una famiglia interamente musicale quella del musicista beneventano dal padre fisarmonicista al figlio Francesco che ha spiccato il volo proprio alla corte di Daniel Oren qui a Salerno. Il Maestro sarà questa sera, in cattedrale, sul podio dell’Orchestra Sinfonica Regionale, per dirigere un programma che spazia da Schubert a Bizet Di Simone Parisi Sarà il M°a dirigere in Duomo l’orchestra sinfonica regionale, per il taglio del nastro del cartellone del Polo Regionale. Lo abbiamo incontrato durante le prove in svolgimento al Liceo Alfano I di Salerno Chi è? È una persona come te, che ama mettere insieme tutti quelli come te. La mia esperienza nei conservatori ha prodotto un desiderio di stare sempre con i. Quando ho ricevuto l’invito dalla dirigente, non ho guardato ...