Che estate ci aspetta? Restrizioni, mascherine, zero contagi, quarta dose: il governo dice tutto (Di lunedì 9 maggio 2022) Filtra ottimismo sul fronte Covid-19 in Italia. I dati, nel confronto rispetto alla situazione di 7 giorni fa, consentono di effettuare previsioni che fanno ben sperare in vista della stagione estiva. Nonostante il tasso di positività rimanga più o meno invariato, sempre stabile intorno al 15%, i 30.804 casi registrati significano un - 24,4 % rispetto ai 40.757 di domenica 1º maggio. Anche la pressione ospedaliera resta su livelli accettabili, pur vedendo un aumento settimanale delle terapie intensive pari al 6,1%. Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha elogiato le politiche governative che consentiranno secondo lui "un'estate senza Restrizioni" a partire dal 15 giugno. Infatti "il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell'allentamento. Dopo due anni da ...

