(Di lunedì 9 maggio 2022) Le parole di Antoniosu Lautaro: «Potrebbe giocare al Paris Saint-Germain con Messi e Neymar» L’Inter punta la Juventus nel segno di Lautaro. Prima della finale di Coppa Italia, l’argentino ha trascinato i nerazzurri con la doppietta sull’Empoli. Nel corso della Bobo TV, Antonioha esaltato così l’attaccante argentino. LAUTARO – «Mi dàdicon undi. È forte, ha cattiveria e grandi qualità. Potrebbe giocare tranquillamente anche in un club come il Paris Saint-Germain, con Messi e Neymar». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Cassano, Martinez: «Mi dà tanto di Aguero con un pizzico di Tevez» - SpazioInter : 'È un Aguero con un pizzico di Tevez': Cassano pazzo del giocatore nerazzurro! - - ElTrattore : Cassano: 'Lautaro Martinez è fortissimo, devastante, cattivo, avvelenato. A me ricorda tanto Aguero con un pizzico di Tevez' - junews24com : Cassano esalta Lautaro: «Mi dà tanto di Aguero con un pizzico di Tevez» - - JulianRossCOC : 'Lautaro Martinez è un pizzico di Aguero e un pizzico di Tevez' Tonio Cassano -

Juventus News 24

... Vezzoni, Lombardoni, Colombo, Giardino,, Castelli, Pesenti. Allenatore: Massimo Sala. Presentazione della partita QUI TRIESTINA - Bucchi dovrebbe affidarsi al modulo 4 - 3 - 3 con...... Stellato 1, Dalla Cosa 6, Rossomando, Avagliano 2, Krnic 1, Romeo 4, Ilic, Stettler 6,, ... Per le Arpie la testa va al recupero del 28 aprile, quando, al PalaCardella, ospiteranno il... Cassano esalta Lautaro: «Mi dà tanto di Aguero con un pizzico di Tevez» L’Inter punta la Juventus nel segno di Lautaro Martinez. Prima della finale di Coppa Italia, l’argentino ha trascinato i nerazzurri con la doppietta sull’Empoli. Nel corso della Bobo TV, Antonio ...Antonio Cassano, alla Bobo Tv su Twitch ... anche se rimarranno col cerino in mano per lo Scudetto. Lautaro Martinez A 23 gol con 3 mesi di difficoltà».