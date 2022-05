Calcio: Klopp risponde a Guardiola, 'eliminazione dalla Champions difficile da sopportare' (Di lunedì 9 maggio 2022) Liverpool, 9 mag. - (Adnkronos) - "Vivo a Liverpool e qui molte persone vogliono vederci vincere ma anche qui probabilmente si tratta solo del 50%. Non so in quale situazione si trovasse Pep, essere eliminato dalla Champions è già abbastanza difficile da sopportare, in più il Liverpool è arrivato in finale. Non ho idea se il Paese ci sta supportando, non è la sensazione che ho quando giochiamo in trasferta, in realtà è il contrario". L'allenatore del Liverpool Juergen Klopp risponde così alle parole di Pep Guardiola che ha dichiarato che tutta l'Inghilterra vuole che il titolo venga vinto dai Reds a discapito del suo Manchester City. "È chiaro che la corsa al titolo non sia ancora finita -prosegue Klopp-. Abbiamo tre partite da giocare e la mia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Liverpool, 9 mag. - (Adnkronos) - "Vivo a Liverpool e qui molte persone vogliono vederci vincere ma anche qui probabilmente si tratta solo del 50%. Non so in quale situazione si trovasse Pep, essere eliminatoè già abbastanzada, in più il Liverpool è arrivato in finale. Non ho idea se il Paese ci sta supportando, non è la sensazione che ho quando giochiamo in trasferta, in realtà è il contrario". L'allenatore del Liverpool Juergencosì alle parole di Pepche ha dichiarato che tutta l'Inghilterra vuole che il titolo venga vinto dai Reds a discapito del suo Manchester City. "È chiaro che la corsa al titolo non sia ancora finita -prosegue-. Abbiamo tre partite da giocare e la mia ...

