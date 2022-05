(Di lunedì 9 maggio 2022) Per una notte, finalmente, l’Atalanta è tornata in. L’ha fatto nello stesso modo di Venezia, in un altro mare, non...

Advertising

Calciomercato.com

Così, anche se continua a non vincere e a non convincere, l'Atalanta (solo) sulla carta e per demeriti altrui rimane in lotta per l'SI' - E il 'meglio non avere l'il prossimo anno, quando il campionato sarà già anomalo a causa del Mondiale, per concentrarsi solo sulla Serie A e tornare in Champions' deve essere il ... Atalantamania: Europa e scudetto, decide tutto la Dea! Serataccia per Djimsiti e Freuler, insieme a Toloi i colpevoli del poker granata. Musso prende quattro gol, Scalvini non aiuta. Eppure, quello che si sono chiesti tutti, tra tifosi e addetti ai lavori ...EUROPA COL CONTAGOCCE- In attesa dei risultati di oggi, Fiorentina e Lazio in primis, l’Atalanta si porta a -2 dal sesto posto e sogna. Se vincesse mercoledì col Torino arriverebbe a -1 dal quinto ...