Amber Heard, scene tagliate in “Aquaman 2” dopo il processo con Johnny Deep (Di lunedì 9 maggio 2022) Il processo tra Amber Heard e Johnny Deep continua. L’attrice continua a mostrare prove che attestino la violenza perpetrata nei suoi confronti da parte dell’ex marito, anche se le sue versioni appaiono a detta di molti poco convincenti. E proprio per i risvolti giuridici che potrebbero emergere dal processo, i produttori di Aquaman hanno deciso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 9 maggio 2022) Iltracontinua. L’attrice continua a mostrare prove che attestino la violenza perpetrata nei suoi confronti da parte dell’ex marito, anche se le sue versioni appaiono a detta di molti poco convincenti. E proprio per i risvolti giuridici che potrebbero emergere dal, i produttori dihanno deciso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

VelvetMagIta : #AmberHeard, scene tagliate in #Aquaman2 dopo processo Johnny Depp #VelvetMag #Velvet - rivxlryendshere : scusate ma quanto bisogna essere scem* per fare tik tok o edits sul processo di johnny depp e amber heard? - AD_italia : Johnny Depp: la casa dove ha vissuto con Amber Heard - infoitcultura : Amber Heard al processo: da Depp violenze fisiche e verbali - imabubblewiii : @annoyoso 'non è un incidente, la mia macchina ha solo dato un bacio alla tua' - amber heard -