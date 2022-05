Alcol | Iss | solo lo 0 | 1% delle italiane beve troppo in gravidanza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) Milano, 9 mag. (Adnkronos Salute) - Sono sempre meno le donne che consumanoici durante i 9 mesi dilo 0,1% lo fa in modo eccessivo. Lo indicano i dati presentati oggi nel corso del workshop 'Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento mirato dello spettro dei disturbi fetoici e della sindrome fetoica', raccolti dal Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità, che in collaborazione con le università Sapienza di Roma e PolitecnicaMarche ha condotto uno studio per valutare il consumo gestazionale die l'esposizione fetale alla sostanza. "Abbiamo misurato uno dei metaboliti più specifici dell'etilico, l'etilglucuronide (Etg), nei capelli materni e nel meconio neonatale che ...