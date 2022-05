Una vicenda commovente, dal dramma al riscatto del giovane atleta (Di domenica 8 maggio 2022) La vita di Manuel Bortuzzo, colpito per errore da un proiettile una sera di febbraio del 2019, viene raccontata nel film tv Rinascere (stasera su Rai 1 alle 21.25). A interpretare il ragazzo 19enne che all’improvviso si è trovato in un ospedale di Roma senza più muovere le gambe, è il bravissimo Giancarlo Commare, già conosciuto nella serie teen Skam. Manuel Bortuzzo si alza in piedi e commuove tutti al Gf Vip X L’idea ... Leggi su iodonna (Di domenica 8 maggio 2022) La vita di Manuel Bortuzzo, colpito per errore da un proiettile una sera di febbraio del 2019, viene raccontata nel film tv Rinascere (stasera su Rai 1 alle 21.25). A interpretare il ragazzo 19enne che all’improvviso si è trovato in un ospedale di Roma senza più muovere le gambe, è il bravissimo Giancarlo Commare, già conosciuto nella serie teen Skam. Manuel Bortuzzo si alza in piedi e commuove tutti al Gf Vip X L’idea ...

