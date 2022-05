Shilton: “Maglia Maradona, non la userei nemmeno per pulire i piatti. Ci ha fregato” (Di domenica 8 maggio 2022) La Maglia di Diego Armando Maradona di Inghilterra-Argentina dei mondiali ’86 è stata venduta all’asta. La Maglia con cui Maradona ha segnato la doppietta all’Inghilterra è stata battuta da Sotheby’s per la cifra di 7.142.500 di sterline, circa 8,8 milioni di euro, segnando il nuovo primato di tutti i tempi per l’asta di un oggetto di cimeli sportivi. Peter Shilton, portieri di quell’Inghilterra che subì il gol di Maradona poi battezzato la ‘Mano de Dios’, ma anche il ‘Gol de secolo‘, è ancora scosso da quanto accaduto in quella partita. “Quel giorno non avrei scambiato la Maglia con Maradona per tutto l’oro del mondo. Non la userei neanche per pulire i piatti nel mio ... Leggi su napolipiu (Di domenica 8 maggio 2022) Ladi Diego Armandodi Inghilterra-Argentina dei mondiali ’86 è stata venduta all’asta. Lacon cuiha segnato la doppietta all’Inghilterra è stata battuta da Sotheby’s per la cifra di 7.142.500 di sterline, circa 8,8 milioni di euro, segnando il nuovo primato di tutti i tempi per l’asta di un oggetto di cimeli sportivi. Peter, portieri di quell’Inghilterra che subì il gol dipoi battezzato la ‘Mano de Dios’, ma anche il ‘Gol de secolo‘, è ancora scosso da quanto accaduto in quella partita. “Quel giorno non avrei scambiato laconper tutto l’oro del mondo. Non laneanche pernel mio ...

