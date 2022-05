Advertising

LALAZIOMIA : Sarri, Luis Alberto è un dieci da tenere - IoNascoQui : Lazio – Sampdoria 2-0 Sarri in conferenza stampa: “Romero lascia intravedere di poter avere una carriera importante… - laziolivetv : Le dichiarazioni di mister Sarri. - lazio_story : IL #DOPOGARA | #SerieA, #LazioSampdoria 2-0, #Sarri: “Partita seria. Luis Alberto, gol fuori categoria” - SimoneFalc01 : @Pazzodiunpazzo Luis Alberto: “Vogliamo arrivare davanti la Roma” Sarri: “Zitto che così ci scoprono” -

... non sempre gradito ama comunque indispensabile quando la Lazio non riesce a trovare la strada della vittoria. Nella notte in cui non brilla la stella di Immobile , si accende quella di...A decidere la partita è statoAlberto, il Mago, che non solo ha aiutato Patric ad andare in ... Maurizio. Ieri l'allenatore ha sostituito il Mago per fare spazio a Basic.Sarri è stato preso anche per questo ma il tecnico ha bisogno ... alcuni club potrebbero bussare anche per avere informazioni su Luis Alberto ma è difficile ipotizzare una doppia cessione così ...Un qualcosa reso più semplice dalla serata magica di Luis Alberto. Quella di ieri è stata la noche del Diez, con lo spagnolo che incantato come solo lui sa fare. Il secondo gol è tecnica applicata al ...