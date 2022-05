Oggi è un altro giorno, Serena Bortone umilia Mara Venier facendo un’incredibile gaffe (Di domenica 8 maggio 2022) Diversi e tutti molto conosciuti ed apprezzati sono i vari personaggi che puntata dopo puntata sono soliti susseguirsi ed alternarsi all’interno dello studio televisivo di Oggi è un altro giorno. Stiamo nello specifico parlando del noto programma di Rai 2 condotto da Serena Bortone all’interno del quale vengono ospitati attori, cantanti, conduttori ecc. Uno degli ospiti di una delle ultime puntate è stato il noto attore italiano Raoul Bova che proprio durante l’intervista si è trovato a vivere alcuni momenti di forte imbarazzo. Ma esattamente, per quale motivo? Raoul Bova ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno Diversi sono gli argomenti affrontati, puntata dopo puntata, all’interno della trasmissione ... Leggi su baritalianews (Di domenica 8 maggio 2022) Diversi e tutti molto conosciuti ed apprezzati sono i vari personaggi che puntata dopo puntata sono soliti susseguirsi ed alternarsi all’interno dello studio televisivo diè un. Stiamo nello specifico parlando del noto programma di Rai 2 condotto daall’interno del quale vengono ospitati attori, cantanti, conduttori ecc. Uno degli ospiti di una delle ultime puntate è stato il noto attore italiano Raoul Bova che proprio durante l’intervista si è trovato a vivere alcuni momenti di forte imbarazzo. Ma esattamente, per quale motivo? Raoul Bova ospite diè unDiversi sono gli argomenti affrontati, puntata dopo puntata, all’interno della trasmissione ...

Advertising

LauraPausini : Dall'uscita di Laura Pausini-Piacere di Conoscerti non fate altro che parlare di 'I'm Every Woman' canzone di Whitn… - MCampomenosi : Eppure in #Agosto non si parlava d'altro sui media occidentali... Forse allora i #virologi erano in ferie e forse… - AlfredoPedulla : #Dybala non aspetta l’#Inter o un altro club. Ma PER IL MOMENTO solo l’#Inter: è diverso, oggi ha una preferenza e… - donyp00288476 : RT @MCampomenosi: Eppure in #Agosto non si parlava d'altro sui media occidentali... Forse allora i #virologi erano in ferie e forse oggi i… - CarriaggioM : RT @bobbyjunior77: Oggi su #RAI 1 una storia vera, due ragazzi, uno che ha mostrato grande forza morale contro la disgrazia della vita, l'… -