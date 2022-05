Million Day estrazioni e Extra numeri vincenti di oggi 8 maggio: combinazioni, cinquina e ora di estrazione (Di domenica 8 maggio 2022) Si chiude un’altra settimana di estrazione delle due combinazioni del Million Day e dell’Extra MillionDAY. Domenica 8 maggio 2022 a partire dalle ore 20:30 verranno rese note le due nuove possibilità di vittoria per i giocatori. Leggi qui sul nostro giornale le due combinazioni del Million Day e dell’Extra MillionDAY a partire da qualche minuto dopo le ore 20.30. Nel caso ti fossi perso tutte le estrazioni che seguiamo sul nostro giornale, nei tanti link sotto puoi controllare tutte le estrazioni che si tengono dal lunedì alla domenica suddivisi per Lotteria di appartenenza: Million day Lotto SuperEnalotto Million Day: come si riscuotono le ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 8 maggio 2022) Si chiude un’altra settimana didelle duedelDay e dell’DAY. Domenica 82022 a partire dalle ore 20:30 verranno rese note le due nuove possibilità di vittoria per i giocatori. Leggi qui sul nostro giornale le duedelDay e dell’DAY a partire da qualche minuto dopo le ore 20.30. Nel caso ti fossi perso tutte leche seguiamo sul nostro giornale, nei tanti link sotto puoi controllare tutte leche si tengono dal lunedì alla domenica suddivisi per Lotteria di appartenenza:day Lotto SuperEnalottoDay: come si riscuotono le ...

Advertising

CasilinaNews : Million Day, estrazione oggi 8 maggio 2022: numeri vincenti - GabBab10 : Se un Miliardo lo incassano dall'Europa, gli restano 100/milioni per le caramelle! Newsweek: la Russia spende circa… - CorriereUmbria : Million Day oggi domenica 8 maggio. L'estrazione in diretta #millionday #fortuna #soldi #numeri #lottomatica… - franzk7 : 330mln viewers solo su questo portale...e immagino che molti siano per la diretta (diversi min/ h per day per viewe… - annaguaita : ?????? Sostenere l'offensiva militare in #Ucraina richiede che la #Russia spenda circa 900 milioni di dollari al giorn… -