LIVE – Juventus U23-Renate 0-0, Playoff Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di domenica 8 maggio 2022) La DIRETTA LIVE di Juventus U23-Renate, match valevole per il primo turno dei Playoff nazionali del campionato di Serie C 2021/2022. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di domenica 8 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV SITO LEGA PRO AGGIORNA LA DIRETTA Juventus U23-Renate 0-0 1?- Inizia il match ORE 17:55 – Buonasera amici di Sportface. ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) LadiU23-, match valevole per il primo turno deinazionali del campionato di. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di domenica 8 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV SITO LEGA PRO AGGIORNA LAU23-0-0 1?- Inizia il match ORE 17:55 – Buonasera amici di Sportface. ...

Advertising

juventusfc : PARTITE! Oggi DEVE essere una GRANDE giornata, #JuventusWomen! LIVE su @juventusTv: - juventusfc : I FESTEGGIAMENTI SONO LIVE su @juventusTv ???? - JuventusTV : Siamo ??LIVE ?? per avvicinarci insieme a #JuveVenezia! L'ospite di oggi? Il grande Moreno Torricelli ?? ??… - gilnar76 : #Juventus U23 Renate LIVE: riscaldamento finito, a breve l’inizio #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea - GotlarKiki22 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - Esplode la gioia delle bianconere. Ecco le immagini della festa in campo per il quinto Scudetto consecutivo (F… -