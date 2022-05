“Guerra assurda e senza senso, ma…”. De Benedetti si arrabbia con Usa e Nato: “Inutile, interessi diversi” (Di domenica 8 maggio 2022) «Una Guerra che si sovrappone a una recessione molto severa, come quella cui stiamo andando incontro, è assurda, senza senso». Parte da questa premessa, Carlo De Benedetti, per osservare con nettezza che «oggi noi europei non abbiamo alcun interesse a fare la Guerra a Putin». «Non giustifico Putin, lo detesto, è un criminale e un ladro che con altri trenta ladri ha rubato la Russia ai russi. Sono e sarò eternamente grato agli angloamericani per averci liberato dai nazifascisti» ma, osserva tra l'altro l'imprenditore in un'ampia intervista al Corriere della Sera, «gli interessi di Usa e Regno unito da una parte e dell'Europa, e dell'Italia in particolare, dall'altra divergono assolutamente». Insomma, chiarisce, «se Biden vuole fare la Guerra alla Russia ... Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022) «Unache si sovrappone a una recessione molto severa, come quella cui stiamo andando incontro, è». Parte da questa premessa, Carlo De, per osservare con nettezza che «oggi noi europei non abbiamo alcun interesse a fare laa Putin». «Non giustifico Putin, lo detesto, è un criminale e un ladro che con altri trenta ladri ha rubato la Russia ai russi. Sono e sarò eternamente grato agli angloamericani per averci liberato dai nazifascisti» ma, osserva tra l'altro l'imprenditore in un'ampia intervista al Corriere della Sera, «glidi Usa e Regno unito da una parte e dell'Europa, e dell'Italia in particolare, dall'altra divergono assolutamente». Insomma, chiarisce, «se Biden vuole fare laalla Russia ...

