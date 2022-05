Gigi Hadid e la capsule collection beachwear di Frankies per l’Estate 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Gigi Hadid ha firmato una capsule collection estiva con Frankies, brand americano fondato dall’amica d’infanzia Francesca Aiello. Gigi Hadid aggiunge una marcia in più all’Estate 2022 e firma una capsule collection in collaborazione con Frankies, un brand fondato da Francesca Aiello. Oltre ad essere un’acclamata imprenditrice che realizza linee swimwear piuttosto gettonate dalle nuove generazioni, Frankie è anche un’amica di vecchia data di Gigi Hadid. Ed è in onore di quel legame e quell’amicizia che dura sin dall’infanzia che i due volti della moda hanno creato una nuova capsule collection. Gigi ... Leggi su velvetmag (Di domenica 8 maggio 2022)ha firmato unaestiva con, brand americano fondato dall’amica d’infanzia Francesca Aiello.aggiunge una marcia in più ale firma unain collaborazione con, un brand fondato da Francesca Aiello. Oltre ad essere un’acclamata imprenditrice che realizza linee swimwear piuttosto gettonate dalle nuove generazioni, Frankie è anche un’amica di vecchia data di. Ed è in onore di quel legame e quell’amicizia che dura sin dall’infanzia che i due volti della moda hanno creato una nuova...

