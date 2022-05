Futuro in bilico per Gasperini? Arriva la risposta dell’allenatore dell’Atalanta (Di domenica 8 maggio 2022) La domenica di Serie A si è aperta con la sfida del Picco tra Spezia e Atalanta: i nerazzurri hanno vinto 3-1 grazie alle reti di Muriel, Djimsiti e Pasalic (di Verde il gol del club ligure). Visto lo scontro diretto di domani sera tra Fiorentina e Roma, la vittoria di oggi dell’Atalanta è di vitale importante: i bergamaschi sono saliti a 59 punti, raggiungendo la Roma in zona Europa e staccando la Fiorentina. Gian Piero Gasperini (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images) Il campionato non esaltante e l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro il Lipsia hanno fatto partire le voci su un possibile esonero di Gasperini a fine stagione. Il suo nome è stato accostato anche al Napoli in caso di addio di Spalletti a fine stagione. Interrogato sul suo Futuro, Gasperini ha risposto così ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 maggio 2022) La domenica di Serie A si è aperta con la sfida del Picco tra Spezia e Atalanta: i nerazzurri hanno vinto 3-1 grazie alle reti di Muriel, Djimsiti e Pasalic (di Verde il gol del club ligure). Visto lo scontro diretto di domani sera tra Fiorentina e Roma, la vittoria di oggiè di vitale importante: i bergamaschi sono saliti a 59 punti, raggiungendo la Roma in zona Europa e staccando la Fiorentina. Gian Piero(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images) Il campionato non esaltante e l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro il Lipsia hanno fatto partire le voci su un possibile esonero dia fine stagione. Il suo nome è stato accostato anche al Napoli in caso di addio di Spalletti a fine stagione. Interrogato sul suoha risposto così ...

Advertising

gilnar76 : Futuro in bilico per Gasperini? Arriva la risposta dell’allenatore dell’Atalanta #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - ETGazzetta : Pochettino bocciato dai colleghi. Il suo futuro al #Psg è sempre più in bilico - calciomercatoit : ???? #LautaroMartinez da record ma il suo futuro all'#Inter rimane in bilico ?? Vi privereste del 'Toro' argentino pe… - news24_inter : Cosa accadrà all'attaccante argentino? La pista più probabile ?? #correa #inter - sportli26181512 : Inter, Handanovic fa un altro passo nella storia: ma il futuro resta in bilico: La partita contro l'Empoli è stata… -